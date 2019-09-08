Биометрическая система идентификации избирателей может появиться в РФ

Москва, 8 сентября. Концерн «Автоматика» предлагает оснастить избирательные участки в России оборудованием для биометрической идентификации.

Концерн «Автоматика», который входит в «Ростех», является подрядчиком, определенным Центризбиркомом РФ, по оснащению оборудованием цифровых избирательных участков. Терминалы, разработанные сотрудниками концерна, будут использоваться на 30 цифровых избирательных участках в Москве в ходе выборов 8 сентября, здесь смогут проголосовать жители 20 регионов России. Предлагаемые решения планируется совершенствовать и дальше, внедряя новейшие технологии.

«Планируем исследовать возможности оснащения цифровых участков дополнительными техническими средствами. Речь идет, в частности, об устройствах для идентификации личности избирателя, в том числе с использованием машиночитаемых документов, удостоверяющих личность, с применением биометрических и других технологий», — приводит РИА Новости гендиректора концерна Владимира Кабанова.

Он отметил, что концерн планирует работать над расширением сервисов и услуг в области создания цифровой платформы избирательной системы. Речь идет о создании централизованной электронной базы избирателей, использовании мощностей интернета для передачи данных с цифровых участков и так далее.

«Эксперимент проводится 8 сентября, однако работа по анализу результатов и поиску путей дальнейшего развития будет продолжена», — сообщил Кабанов.

Гендиректор «Автоматики» рассказал, что концерн планирует работать также над применением на участках оборудования для проведения совмещенного голосования на выборах различного уровня и в разных регионах; проведения голосования вне предназначенных для этого помещениях; обеспечения возможности реализовать свое конституционное право для избирателей с ограниченными возможностями здоровья.