В Республике Алтай сотрудники высокогорных метеостанций проголосовали досрочно

Горно-Алтайск, 8 сентября. В центральной избирательной комиссии Республики Алтай подвели итоги по явке на досрочных выборах.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на региональный ЦИК, заранее проголосовать смогли жители труднодоступных и отдаленных районов, а также сотрудники самых высокогорных метеостанций республики — Аккем и Кара-Тюрек.

«Досрочно проголосовали в регионе на 7 сентября 634 человека. Всего в республике имели право досрочно проголосовать 1329 человек», — рассказали в Центризбиркоме Алтая.

«Газета.ru» уточняет, что в единый день голосования в Республике Алтай проходят выборы руководителя региона, а также депутатов законодательного собрания — Эл Курултая.