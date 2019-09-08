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Центр общественного наблюдения начал работу на выборах в Сахалине

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Центр общественного наблюдения начал работу на выборах в Сахалине

Южно-Сахалинск, 8 сентября. Центр общественного наблюдения, позволяющий следить за ходом голосования, впервые начал работать на Сахалине.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты Сахалинской области Владимира Иконникова, Центр общественного наблюдения в регионе начал работать одновременно с открытием избирательных участков.

«В центре установлено восемь компьютеров, которые подключены к видеокамерам. На этих видеокамерах на 176 участках мы видим, что происходит», — рассказал Иконников.

Центр общественного наблюдения начал работу на выборах в Сахалине

По его словам, зайти в центр и понаблюдать за ходом голосования в режиме реального времени может любой. В записи здесь доступно также видео о подготовке участков и тестировании комплексов обработки бюллетеней.

«У нас все видеокамеры работают хорошо, в том числе некоторые со звуковым сопровождением. На избирательном участке видеокамеры направлены на место, где опускают избирательные бюллетени, и общее помещение», — пояснил Иконников.

Он подчеркнул, что в центре есть также большой экран, на котором можно просмотреть запись спорных ситуаций.

В единый день голосования 8 сентября жители Сахалинской области выбирают губернатора. По данным избиркома, в регионе работают 453 избирательных участка, 135 из которых открыты на находящихся в море судах.

На пост главы области претендуют самовыдвиженец Валерий Лимаренко, представитель «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин, кандидат от КПРФ Алексей Корниенко, член Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин и кандидат от ЛДПР Дмитрий Флеер.  

Как пишут «Известия», 8 сентября в единый день голосования в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

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Источник: ТАСС
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