Выборы главы региона стартовали в Республике Алтай

Горно-Алтайск, 8 сентября. Избиратели Республики Алтай в единый день голосования выбирают главу региона, на пост претендуют три кандидата.

По данным регионального избиркома, в списках избирателей Республики Алтай значатся более 161 тыс. избирателей. Им предстоит определиться с тем, кто возглавит регион после отставки бывшего губернатора Александра Бердникова, проработавшего на посту около 13 лет.

О намерении баллотироваться на должность главы края заявили восемь кандидатов, но муниципальный фильтр смогли преодолеть лишь трое. Это представляющий «Единую Россию» врио губернатора Олег Хорохордин, кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин и представитель ЛДПР Дмитрий Софронов.

«Для обеспечения пожарной безопасности на каждом избирательном участке организовано дежурство представителей ГУ МЧС. Планируется задействовать более 240 человек и 27 единиц техники. В режиме повышенной готовности будут находиться пожарно-спасательные подразделения республики», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы регионального правительства.

Избирательные участки начали работать и в других регионах Сибири и Дальнего Востока. Губернаторов выбирают также в Забайкальском крае и на Сахалине.

В Республике Тыва выбирают депутатов регионального парламента. Жители Новосибирска решают, кто станет мэром города. Семь избирательных кампаний проводятся на Камчатке, а в Хабаровском крае выбирают депутата Государственной думы и депутатов региональной Законодательной думы.

Как сообщают «Известия», в Общественной палате РФ рассказали, что в регионах Дальнего Востока отмечены вбросы фейков о ходе голосования.