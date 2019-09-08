Руководитель UFC назвал следующего вероятного соперника Нурмагомедова

Абу-Даби, 8 сентября. Следующим соперником российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова может стать американец Тони Фергюсон.

С заявлением на тему по завершении бойцовского шоу UFC 242 выступил руководитель абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, уточнив, правда, что пока не знает точку зрения спортсмена из США.

«Тони Фергюсон — следующий соперник для Хабиба. Конечно, если он согласится. Мы посмотрим, когда Хабиб будет готов вернуться. Если Фергюсон согласится, то это следующий бой для Нурмагомедова», — рассказал руководитель UFC.

Как напоминает «Газета.ru», в субботу поздно вечером россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американским спортсменом Дастином Порье в титульном бою в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.

Поединок был остановлен в середине третьего раунда после удушающего приема россиянина. На данный момент на счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA на профессиональном уровне.

Боец смешанного боевого единоборства Дерек Брансон восхитился спокойствием россиянина в схватке с американцем. По словам Брансона, спортсмены показали увлекательный бой, в котором Нурмагомедов продемонстрировал выдержу и сильный характер.

По словам самого Нурмагомедова, энергию ему придавала папаха. Хабиб рассказал, что в горах носят папаху не потому, что каждый может ее носить, а потому что папахи «носят настоящие мужчины».