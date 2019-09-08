Министр труда и пенсий Британии подала в отставку

Лондон, 8 сентября. Разногласия с премьер-министром Борисом Джонсоном вынудили подать в отставку министра труда и пенсий Британии Амбер Радд.

Об этом сама уже бывший глава министерства написала в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter, отметив, что не может безучастно смотреть на то, как из партии изгоняют ее членов.

«Я покинула кабинет министров и отказалась от мандата Консервативной партии. Я не могу оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов», — написала Радд.

Как напоминает «Газета.ru», ранее стало известно о том, что председатель британского правительства Борис Джонсон исключил из партии два десятка депутатов, которые голосовали вопреки его призыву за экстренное рассмотрение законопроекта о переносе срока Brexit.

«Это недальновидное изгнание моих коллег оголило партию широко мыслящих и преданных своему делу депутатов-консерваторов. Я не могу поддержать этот акт политического вандализма», — написала Радд в прошении об отставке.

К слову, бывший член британского правительства была влиятельной фигурой в Консервативной партии, а не так давно занимала пост министра внутренних дел и была «правой рукой» экс-премьера Терезы Мэй.

Добавим, что сейчас ситуация вокруг Brexit в Британии зашла в тупик: парламент соединенного королевства выступает против соглашения с Европейским союзом в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения.