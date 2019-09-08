Боец ММА Брансон оценил победу Нурмагомедова

Москва, 8 сентября. Боец ММА Дерек Брансон восхитился спокойствием россиянина Хабиба Нурмагомедова в схватке с американцем Дастином Порье.

По словам Брансона, спортсмены показали увлекательный бой, в котором Нурмагомедов продемонстрировал выдержу и сильный характер.

«Многие пытались, никто не добился успеха. Смотреть бои Хабиба просто невероятно. Спокойствие, контроль, возможность сломить характер соперника просто завораживают», — написал Брансон в своем Twitter.

Накануне Нурмагомедов победил Порье в схватке за титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок проходил в Абу-Даби. В третьем раунде Хабиб провел удушающий прием, после чего судья остановил бой и присудил российскому спортсмену досрочную победу.

«Дастин Порье — один из лучших в мире бойцов. Он реально сложный оппонент. Это был классный бой, я думаю», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после поединка.

Ранее «Известия» сообщили, что Хабиб, по его словам, зарядился перед боем энергией от традиционной кавказской папахи.