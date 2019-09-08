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Явка на досрочном голосовании в наиболее отдаленных селах Забайкалья превысила 57%

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Явка на досрочном голосовании в наиболее отдаленных селах Забайкалья превысила 57%

Чита, 8 сентября. Более 57% составила явка на досрочном голосовании в наиболее отдаленных населенных пунктах в Забайкальском крае.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на региональную центральную избирательную комиссию, раньше всех проголосовали граждане, которые проживают в отдаленных и труднодоступных селах четырех муниципальных районов.

«У нас 11 избирательных участков полностью голосовали досрочно. Представителям избирательных комиссий приходилось добираться до них на вертолетах и вездеходах», — уточнили в краевом ЦИК.

Среди участников досрочного голосования — чабаны, фермеры, золотодобытчики, военные, экологи и жители труднодоступных сел. В результате проголосовали 628 человек, или 57,04% от общего числа зарегистрированных там избирателей.

Как напоминает «Газета.ru», в единый день голосования в Забайкальском крае проходят выборы руководителя региона, депутатов Читинской городской думы, а также выборы представительных органов власти в муниципалитетах.

В общей сложности, в регионе зарегистрированы порядка 800 тысяч избирателей. На территории края работают более 900 избирательных участков, которые открылись в воскресенье в восемь утра местного времени (02:00 по Москве).

Явка на досрочном голосовании в наиболее отдаленных селах Забайкалья превысила 57%

Добавим, что ранее стало известно о том, что около 1900 человек проголосовали досрочно на выборах депутата Государственной думы и депутатов Законодательной думы Хабаровского края.

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Источник: ТАСС
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