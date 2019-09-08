Явка на выборах губернатора Сахалина за два часа превысила 6%

Южно-Сахалинск, 8 сентября. Более 6% избирателей проголосовали на выборах главы Сахалинской области за два часа с открытия избирательных участков.

Голосование на Сахалине идет на 453 избирательных участках, восемь из которых временные, еще 153 — открыты на судах, находящихся в море. В списках избирателей значатся более 375 тыс. человек. В ходе досрочного голосования свой выбор сделали 3,6 тыс. жителей региона.

«На 10.00 (02.00 по московскому времени) в Сахалинской области на досрочных выборах главы региона проголосовало 6,15% от списочного состава избирателей», — рассказал журналистам зампредседателя регионального избиркома Павел Сиваконов.

По его словам, с момента начала голосования жалоб по поводу нарушений в областную избирательную комиссию не поступало.

На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Среди них самовыдвиженец Валерий Лимаренко, представитель «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин, кандидат от КПРФ Алексей Корниенко, член Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин и кандидат от ЛДПР Дмитрий Флеер.

Досрочные выборы главы региона проводятся после того как указом президента РФ Владимира Путина в сентябре 2018 руководитель области Олег Кожемяко был назначен врио губернатора Приморского края.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в ходе теледебатов между кандидатами на пост губернатора Сахалинской области они рассказали о себе и обсудили проблемы ЖКХ, не продемонстрировав какого-либо противостояния.