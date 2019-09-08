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Явка на выборах губернатора Сахалина за два часа превысила 6%

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Явка на выборах губернатора Сахалина за два часа превысила 6%

Южно-Сахалинск, 8 сентября. Более 6% избирателей проголосовали на выборах главы Сахалинской области за два часа с открытия избирательных участков.

Голосование на Сахалине идет на 453 избирательных участках, восемь из которых временные, еще 153 — открыты на судах, находящихся в море. В списках избирателей значатся более 375 тыс. человек. В ходе досрочного голосования свой выбор сделали 3,6 тыс. жителей региона.

«На 10.00 (02.00 по московскому времени) в Сахалинской области на досрочных выборах главы региона проголосовало 6,15%  от списочного состава избирателей», — рассказал журналистам зампредседателя регионального избиркома Павел Сиваконов.

По его словам, с момента начала голосования жалоб по поводу нарушений в областную избирательную комиссию не поступало.

Явка на выборах губернатора Сахалина за два часа превысила 6%

На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Среди них самовыдвиженец Валерий Лимаренко, представитель «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин, кандидат от КПРФ Алексей Корниенко, член Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин и кандидат от ЛДПР Дмитрий Флеер.

Досрочные выборы главы региона проводятся после того как указом президента РФ Владимира Путина в сентябре 2018 руководитель области Олег Кожемяко был назначен врио губернатора Приморского края.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в ходе теледебатов между кандидатами на пост губернатора Сахалинской области они рассказали о себе и обсудили проблемы ЖКХ, не продемонстрировав какого-либо противостояния.

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Источник: РИА Новости
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