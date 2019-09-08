Избирательные участки открылись в Бурятии и Иркутской области

Москва, 8 сентября. Избирательные участки открылись в Бурятии и Приангарье, где стартовал единый день голосования.

В столице Бурятии Улан-Удэ проходят выборы мэра города и депутатов городского совета. Всего здесь работает 174 избирательных участка.

На пост мэра Улан-Удэ претендуют шесть кандидатов. Среди них телеведущий Бато Багдаев, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости, справедливоросс Геннадий Бадмаев, представитель КПРФ Вячеслав Мархаев, кандидат от Гражданской платформы Алексей Хандараев, член ЛДПР Николай Чимитов и самовыдвиженец Игорь Шутенков.

В 10 районах Бурятии выбирают депутатов районных советов. Кроме того, в нескольких селах региона выбирают глав сельсоветов.

В Приангарье в единый день голосования открылись более 1,2 тыс. избирательных участков.

«В Иркутской области проходят 68 муниципальных выборов. Организацией выборов занимаются 1225 участковых комиссий, из них семь комиссий образованы в местах временного пребывания избирателей (пять – в Братске, две – в Тулуне)», — сообщает региональный избирком.

Здесь выбирают депутатов городской думы Иркутска, а также депутатов муниципальных образований в ряде районов региона.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в единый день голосования 8 сентября в 41 регионе России проходит 58 крупных избирательных кампаний.