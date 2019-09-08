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Второй тур президентских выборов пройдет в Абхазии

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Второй тур президентских выборов пройдет в Абхазии

Сухум, 8 сентября. В воскресенье в Абхазии состоится второй тур президентских выборов.

Как сообщает РИА Новости, на высший государственный пост республики претендуют два кандидата – действующий глава государства Рауль Хаджимба и руководитель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

На прошедшем две недели назад первом туре нынешний президент занял первое место, набрав около 25% голосов избирателей, его оппонент – около 23% голосов. Явка 25 августа составила 65%.

Правом голоса в Абхазии наделены примерно 120 тысяч граждан, в воскресенье на территории республики будут работать более 150 избирательных участков. Еще два участка расположены в России – в Москве и Черкесске, сообщает «Газета.ru».

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Источник: РИА Новости
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