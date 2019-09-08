Путин и Медведев примут участие в голосовании на выборах в Мосгордуму

Москва, 8 сентября. В единый день голосования в выборах депутатов Московской городской думы примут участие президент России Владимир Путин и глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев.

В общей сложности в российской столице будут работать более 3600 избирательных участков, которые откроют свои двери ровно в восемь утра, голосование будет завершено в восемь вечера.

Как напоминает «Газета.ru», всего на 45 депутатских мандатов претендуют 233 кандидата — из их числа 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. Выборы пройдут по мажоритарной избирательной системе, срок полномочий депутатов седьмого созыва – пять лет.