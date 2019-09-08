Избирательные участки открылись в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае

Москва, 8 сентября. Избирательные участки на 08.00 (02.00 по московскому времени) открылись в воскресенье в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии.

Выборы в единый день голосования начались еще в трех регионах России. Так, в Забайкальском крае избирателям предстоит решить, кто возглавит регион. За последние шесть лет губернатора здесь выбирают уже в третий раз, поскольку Константин Ильковский и Наталья Жданова досрочно покинули свои посты. На должность главы Забайкальского края претендуют четверо кандидатов: самовыдвиженец, врио губернатора Александр Осипов, кандидат от Партии роста Яна Шпак, представитель «Патриотов России» Вячеслав Ушаков и кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе.

Кроме того, 8 сентября здесь пройдут муниципальные выборы. Избирателям предстоит выбрать главу одного из районов, а также депутатов в ряде муниципальных образований.

«В Забайкалье зарегистрированы 800 тысяч избирателей. В регионе работают 926 избирательных участков, в их числе три временных», — пишет ТАСС со ссылкой на краевой избирком.

В Якутии 8 сентября проходят 57 избирательных кампаний, в ходе которых будут выбраны главы и депутаты муниципалитетов.

В Благовещенске Амурской области начались выборы депутатов городской думы по 30 избирательным округам. Большая часть избирательных участков оборудованы комплексами обработки бюллетеней. Несмотря на это, бюллетени выборочно пересчитают вручную и в случае несовпадения данных хотя бы по одному участку, все они будут пересчитаны в ручном режиме.

В Амурской области выбирают также глав двух районов, депутатов ряда муниципальных образования и глав сельских поседений.

Выборы уже начались на Камчатке, Чукотке, в Приморском крае и Еврейской автономной области. Жители Сахалина определяются с выбором губернатора. Отметим, что примерно треть избирательных участков здесь открыты на судах, находящихся в море.