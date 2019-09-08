Нурмагомедов рассказал, как зарядился энергией перед боем с Порье

Абу-Даби, 8 сентября. Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов рассказал, откуда взял энергию перед боем с американским спортсменом Дастином Порье.

Размышлениями на тему россиянин поделился сразу после победного поединка в Абу-Даби, отвечая в октагоне на вопросы ведущего бойцовского шоу Ultimate Fighting Championship (UFC).

«Я столько папах здесь вижу. Я очень горд, потому что там, где я вырос, в горах, мы носим папаху не потому, что каждый может ее носить. Ее носят настоящие мужчины. От этой папахи я заряжался энергией, когда заходил сюда», — пояснил российский боец.

Как напоминает «Газета.ru», накануне поздно вечером Хабиб Нурмагомедов одержал победу над бойцом из США Дастином Порье в титульном бою в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.

Поединок был остановлен в середине третьего раунда после удушающего приема россиянина. Сейчас на счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA на профессиональном уровне.

Американец, в свою очередь, потерпел уже шестое поражение в карьере, и, комментируя результат поединка, не смог сдержать слез, назвав этот бой одним из главных в своей спортивной жизни.

«Возможно, я мог сделать больше, но я был по-настоящему готов. А теперь каждое утро я буду просыпаться, смотреть на себя в зеркало и вспоминать результат этого боя», — сказал Дастин Порье.

Добавим, что Хабиб Нурмагомедов после оглушительной победы предложил провести турнир с его участием в одной из стран Африки, а все собранные средства передать на благотворительность.