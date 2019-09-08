Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность РФ

Москва, 8 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников оборонных предприятий с Днем танкиста.

Поздравление министра опубликовано в воскресенье на официальном сайте Минобороны России.

«История бронетанковых войск знает немало примеров доблести и героизма воинов-танкистов. Достойно продолжая славные традиции предшественников, нынешние защитники Отечества постоянно совершенствуют боевую выучку, способствуют укреплению обороноспособности государства. Важно отметить работу научных и производственных коллективов, благодаря которым постоянно повышается уровень технического оснащения танковых частей и соединений. Благодарю за самоотверженную службу и ратный труд! Поздравляю вас с праздником!» — говорится в поздравлении.

Профессиональный праздник День танкиста традиционно отмечается во второе воскресенье сентября. Он был учрежден в 1946 году в ознаменование заслуг бронетанковых войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

«С каждым годом все насыщеннее и сложнее становится программа боевой подготовки танковых подразделений. Проведенный в этом году в пятый раз конкурс «Танковый биатлон» в рамках «Армейских международных игр — 2019» стал высшей формой проверки уровня подготовки танковых экипажей Сухопутных войск», — отмечается в сообщении на сайте Минобороны.

Первый танк в СССР был создан на Сормовском заводе, его испытания начались в августе 1920 года. С 1927 года в Советском Союзе было налажено серийное производство танковой техники.