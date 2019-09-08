Голосование на выборах депутата Госдумы началось в Хабаровском крае

Хабаровск, 8 сентября. Голосование на выборах депутата Государственной думы началось в Хабаровском крае. Всего в регионе открылось 783 избирательных участков.

В Хабаровском крае проживает 987 тысяч, обладающих правом голоса. Дополнительные выборы проводятся в связи со сложением полномочий депутатом Сергеем Фургалом. Его полномочия прекратились в связи с победой на выборах главы региона.

На пост депутата претендуют десять кандидатов: Татьяна Ярославцева от «Справедливой России», Николай Платошкин от КПРФ, Иван Пиляев от ЛДПР, Владимир Титоренко от «Коммунистов России», Андрей Швецов от Партии роста, Андрей Петров от «Зеленых», Виктория Цыганова от «Единой России», Владимир Воробьев от партии «Родина», Николай Евсеенко от «Партии пенсионеров» и Олег Котов от «Патриотов России».

В других регионах страны проходят местные выборы. Избирательные участки уже открылись на Чукотке, в Камчатском крае и в Сахалинской области.

Ранее сообщалось о задержании правонарушителя в помещении одной из избирательных комиссий Москвы. Его уличили в мелком хулиганстве.

Ранее RT сообщала о дополнительных выборах в Госсовет Удмуртии, которые также пройдут 8 сентября. 29 из 98 избирательных участков организованы в Ижевске.