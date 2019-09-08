Православные приходы в Западной Европе решили не присоединяться к РПЦ

Париж, 8 сентября. Члены генассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали по присоединению к РПЦ.

В ходе голосования более половины членов ассамблеи высказались за присоединение к Московскому патриархату, но решение не было принято, так как для этого нужны как минимум две трети голосов, сообщает РИА Новости. Так, «за» проголосовали 104 человека, 75 — выступили против.

«Этого недостаточно, так что будем работать дальше. В течение недели владыка соберет духовенство, будем это дело обсуждать», — рассказал принимавший участие в голосовании протодиакон Иоанн Дробот.

Осенью прошлого года Константинопольский патриархат принял решение о роспуске Западноевропейского экзархата русских приходов, аннулировав патриарший томос от 1999 года.

Многие представители духовенства и прихожане высказывались против роспуска экзархата и подчинения русских православных приходов греческой церкви. Сейчас обсуждаются два возможных пути: присоединение к Московскому патриархату или к Русской православной церкви за рубежом. Еще одним вариантом может стать создание автономной митрополии русских приходов в Западной Европе.

Основу экзархата составляли приходы, созданные преимущественно русскими иммигрантами, обосновавшимися в странах Европы после революции и Гражданской войны. Они находились в юрисдикции Русской православной церкви под наименованием «Западноевропейская митрополия».

Когда в СССР усилились гонения на церковь, управляющий экзархатом митрополит Евлогий объявил о разрыве связей с РПЦ. Митрополия перешла под юрисдикцию Константинопольского патриархата за исключением нескольких приходов, сохранивших верность Русской церкви.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что РПЦ назвала условия, при которых она готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе.