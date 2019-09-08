Клинцевич назвал требования к России главы Пентагона невежеством

Москва, 8 сентября. Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал высказывания относительно России министра обороны США Марка Эспера.

«Заявление главы Пентагона Марка Эспера поражает своим дремучим невежеством. Никаких западных ценностей, как, впрочем, и восточных, не существует», — заявил член Совета Федерации.

«Цивилизация XXI века знает только общечеловеческие ценности, которым современная политика США никак не соответствует», — добавил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента.

«По сути США, уподобившись средневековой инквизиции, пытаются навязать свою волю всем остальным. Но если это не удалось тогда, то тем более не удастся и сейчас», — констатировал Франц Клинцевич.

Как напоминает «Газета.ru», накануне глава американского военного ведомства на пресс-конференции в Париже назвал требования к России для совместной работы с США: по его словам, Москве «нужно изменить свое поведение».

При этом, по словам главы Пентагона, Вашингтон хочет, чтобы Москва встала на «лучший путь», благодаря чему государства смогут «работать совместно и обеспечат общее экономическое процветание».

Добавим, что отношения между Россией и Западом ухудшились после ситуации на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Запад обвинил Москву во «вмешательстве» в дела Украины и ввел против нее санкции, Кремль принял ответные меры.