Телеведущий Корчевников стремительно похудел после лечения

Москва, 8 сентября. Телеведущий Борис Корчевников поразил поклонников своей худобой после курса лечения из-за опухоли мозга.

Фотографию телеведущего опубликовала в своем Instagram супруга Стаса Костюшкина Юлия — пара выступила в качестве героев в телевизионном шоу «Судьба человека», которое ведет Корчевников.

На снимке Борис Корчевников позирует в студии в синем клетчатом костюме. Поклонники отмечают, что он стремительно похудел за последнее время. Сам он признается, что набрал лишний вес в ходе длительного лечения — ранее у него обнаружили доброкачественную опухоль мозга, после чего потребовалась помощь врачей.

«За последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все позади, иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя много недоброго о том, как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой», — рассказал он во время записи одного из выпусков шоу.

Врачи поставили Корчевникову диагноз четыре года назад. Несмотря на то, что опухоль была доброкачественной, потребовалась трепанация черепа. Восстановление заняло несколько месяцев, полностью избавиться от опухоли не удалось, поэтому телеведущий время от времени вынужден проходить лечение.

Борис Корчевников родился в 1982 году в Москве, окончил факультет журналистики МГУ, работал корреспондентом службы информации на телеканале НТВ, в 2008 году перешел на СТС. Помимо журналистики и продюсирования, выступал в качестве ведущего документальных фильмов и сериалов. В 2017 году по благословению патриарха Кирилла назначен генеральным директором православного телеканала «Спас», но параллельно продолжает работать и над другими проектами.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Корчевников попал в автомобильную аварию — водитель машины, в которой ехал телеведущий, сбил косулю.