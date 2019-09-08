Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Дамаск, 8 сентября. Участники незаконных вооруженных формирований обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Он уточнил, что на протяжении суток имело место в общей сложности 27 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

Бакин также напомнил о призыве ЦПВС РФ к участникам незаконных вооруженных формирований прекратить огонь и стать на путь мирного урегулирования конфликта в стране.

Ранее в Москву доставили детей, родившихся в тюрьмах Сирийской Арабской Республики. По итогам медицинского обследования установлено, что серьезных проблем со здоровьем у детей нет.