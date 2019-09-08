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Координатора движения «Голос» Егорова задержали за хулиганство

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Координатора движения «Голос» Егорова задержали за хулиганство

Москва, 8 сентября. Координатора движения «Голос» Владимира Егорова задержали за мелкое хулиганство в помещении избирательной комиссии в Москве. Ответственность за правонарушение предусмотрена статьей 20.1 кодекса РФ об административных правонарушениях.

8 сентября в Москве пройдут выборы депутатов городской думы. В избирательной кампании планировали принять участие 400 человек. Процедуру регистрации преодолели 290 из них. Часть кандидатов не сумели предоставить пять тысяч достоверных подписей.

Местные выборы проходят и в других регионах Российской Федерации. В частности, избирательные участки уже открылись на Чукотке, в Камчатском крае, а также в Сахалинской области. Избирательные участки были открыты для голосования в 8.00 по местному времени. Местные жители имеют возможность проголосовать до 20.00.

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