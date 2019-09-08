Южно-Сахалинск, 8 сентября. Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области и на Курильских островах. Об этом сообщила глава региональной избирательной комиссии Виктория Черкасова.

Она уточнила, что в Сахалинской области и на Курилах открыто в общей сложности 310 избирательных участков. Шесть из них специально организовано для маломобильных граждан. Кроме того, 140 специальных участков функционируют на морских судах.

«3,5 тысячи человек решили воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» и реализовать конституционное право по месту нахождения, а не регистрации. Еще 73 сахалинца будут участвовать в пилотном проекте по цифровому голосованию на специальных участках, организованных в Москве», — сказала Черкасова.

Ранее стало известно об открытии избирательных участков на Чукотке и в Камчатском крае.