Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области

46
0 Оставить комментарий

Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области

Южно-Сахалинск, 8 сентября. Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области и на Курильских островах. Об этом сообщила глава региональной избирательной комиссии Виктория Черкасова.

Она уточнила, что в Сахалинской области и на Курилах открыто в общей сложности 310 избирательных участков. Шесть из них специально организовано для маломобильных граждан. Кроме того, 140 специальных участков функционируют на морских судах.

«3,5 тысячи человек решили воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» и реализовать конституционное право по месту нахождения, а не регистрации. Еще 73 сахалинца будут участвовать в пилотном проекте по цифровому голосованию на специальных участках, организованных в Москве», — сказала Черкасова.

Ранее стало известно об открытии избирательных участков на Чукотке и в Камчатском крае.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров