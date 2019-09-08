Российских детей, родившихся в сирийских тюрьмах, привезли в Москву

Москва, 8 сентября. Российских детей, родившихся в тюрьмах Сирийской Арабской Республики, доставили в Москву самолетом с базы «Хмеймим». Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Соответствующую публикацию омбудсмен разместила на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что дети в возрасте от пяти до девяти лет оказались в местах лишения свободы из-за осуждения их матерей.

«Что ж, самолет прибыл с базы «Хмеймим» в Москву. Как жалко будить… Дети уснули сразу после того, как покушали. Да, еда очень отличалась от тюремной. В ней не лазали тараканы, не было волос и резинок как в той, которой кормили около двух лет», — написала Кузнецова.

Ранее стало известно, что Анна Кузнецова посетила детей погибших сирийских военных в Дамаске. Об этом сообщала RT.