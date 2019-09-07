Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, уверенно победив Дастина Порье

Абу-Даби, 7 сентября. Российский борец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье в бою за титул чемпиона мира UFC в легком весе в Абу-Даби.

С первого раунда поединка Хабиб выглядел куда более убедительно, нежели его визави. Газета.ru отмечает, что Хабиб владел подавляющим преимуществом.

В начале второго раунда американец проявил активность, но вскоре Нурмагомедову удалось охладить пыл соперника.

Начало второго раунда было тревожное, но потом всё успокоилось. А у Порье рассечение #UFC242 pic.twitter.com/P2TQMx29WU — Чемпионат (@championat) September 7, 2019

Судьба поединка была решена в третьем раунде.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что для традиционной процедуры взвешивания обоим борцам пришлось полностью обнажиться.

ФАН также напоминал о сенсационной победе Порье в апреле 2019 года.