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Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, уверенно победив Дастина Порье

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Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, уверенно победив Дастина Порье

Абу-Даби, 7 сентября. Российский борец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье в бою за титул чемпиона мира UFC в легком весе в Абу-Даби.

С первого раунда поединка Хабиб выглядел куда более убедительно, нежели его визави. Газета.ru отмечает, что Хабиб владел подавляющим преимуществом.

В начале второго раунда американец проявил активность, но вскоре Нурмагомедову удалось охладить пыл соперника.

Судьба поединка была решена в третьем раунде. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что для традиционной процедуры взвешивания обоим борцам пришлось полностью обнажиться.

ФАН также напоминал о сенсационной победе Порье в апреле 2019 года.

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