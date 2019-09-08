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Россия

Избирательные участки открылись на Чукотке и в Камчатском крае

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Избирательные участки открылись на Чукотке и в Камчатском крае

Петропавловск-Камчатский, 7 сентября. Избирательные участки открылись в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе.

На Камчатке участки открыты в четырех муниципальных районах. Местным жителям предстоит выбрать депутатов и глав поселений.

«В Елизовском районе сегодня выбирают депутатов сельского поселения, в Пенжинском района — главу сельского поселения Манилы, в двух районах (Олюторском и Карагинском) проходят выборы и довыборы депутатов и глав сельских поселений Тымлат, Пахачи и Средние Пахачи», — передает ТАСС со ссылкой на региональную избирательную комиссию.

Избирательные участки на Чукотке и на Камчатке будут закрыты в 20.00 по местному времени (20.00 по Москве).

Накануне RT сообщала, что дополнительные выборы в Госсовет Удмуртии и основные выборы депутатов муниципальных районов состоятся 8 сентября.

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Источник: ТАСС
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