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Путин поговорил с Зеленским по телефону

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Путин поговорил с Зеленским по телефону

Москва, 7 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский провели телефонную беседу. Об этом сообщается на сайте администрации президента РФ.

Путин заявил о необходимости должной подготовки нормандского формата с целью исполнения минских соглашений. Кроме того, главы России и Украины условились о дальнейших переговорах.

В ходе разговора обсуждались также вопросы, связанные с обменом удерживаемых лиц.

«Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений», — цитирует RT.

Кроме того, стороны подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня и разведения сил для урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее о беседе с Путиным высказался Владимир Зеленский. Глава Украины назвал разговор шагом на пути к разблокированию двустороннего диалога.

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Источник: Пресс-служба президента России
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