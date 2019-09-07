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Фильм «Джокер» Тодда Филлипса взял «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

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Фильм «Джокер» Тодда Филлипса взял «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

Венеция, 7 сентября. Фильм режиссера Тодда Филлипса Тодда Филлипса «Джокер» стал обладателем «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Торжественная церемония награждения состоялась 7 сентября.

Филлипс поблагодарил жюри фестиваля за оказанную ему высокую честь. Он также высоко оценил заслугу исполнителя главной роли Хоакина Феникса в общем успехе. Режиссер назвал его «самым бесстрашным львом».

«Я хочу посвятить этого «Золотого льва» актерам и команде картины… Фильма бы не было без Хоакина Феникса. Хоакин — самый бесстрашный лев, которого я знаю. Спасибо тебе за доверие и талант», — цитирует РИА Новости.

Фильм «Джокер» повествует о жизни противника Бэтмена.

Ранее Газета.ru показала читателям худшие наряды на «красной дорожке» Венецианского кинофестиваля. По мнению издания, многие звезды на церемонии открытия выглядели не лучшим образом.

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