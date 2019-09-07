Мэр Днепра заявил о победе в пари с Зеленским

Днепропетровск, 7 сентября. Мэр Днепропетровска (переименован в Днепр согласно закону о «декоммунизации») Борис Филатов заявил о победе над президентом Украины Владимиром Зеленским в пари. Соответствующий пост градоначальник разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, пари было заключено в ходе визита главы страны. Тогда Филатов пообещал, что Центральный мост через реку будет возведен до 14 сентября.

«Доброе рассветное утро, Днепр. Когда вы увидите это видео, то Мост уже будет открыт», — написал мэр.

Он также выразил готовность уйти в отставку, если в городе заработает аэропорт.

«Я готов хоть завтра с ним расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья. Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление», — отмечается в публикации.

В дальнейшем Филатов опубликовал на Facebook еще один пост, в котором заявил о готовности принять вызов от Игоря Валерьевича. (Игоря Валеревича Коломойского — олигарха, с усилиями которого во многом связывают победу Владимира Зеленского на президентских выборах — прим. ФАН).

«Ну что, Игорь Валерьевич, я принял вызов…», — пишет днепропетровский градоначальник.

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