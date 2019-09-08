Сирия, 8 сентября. Радикалы не сумели прорвать линии обороны САА в Идлибе. Дания намерена направить войска в Сирию. Курды провели серию рейдов на востоке от реки Евфрат. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают джахидистов на юге Идлиба и обезвредили на севере Хамы взрывные беспилотники боевиков,на западе провинции Дейр-эз-Зор провели рейд.

«Исламское государство1»: подозревается в нападении на иранского ополченца в Дейр-эз-Зоре и нападении на курдский патруль в Хасаке., в Ракке лишились нескольких боевиков во время рейда курдских боевиков.

Курды: провели в Ракке рейд совместно с военнослужащими международной коалиции во главе с США, в Хасаке потеряли двух боевиков при атаке неизвестных.

Международная коалиция: совместно с курдским отрядом SDF провели рейд в Ракке, вводит дополнительные санкции для иранского супертанкера, пришвартованного у берегов Сирии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: направили к позициям сирийской армии три радиоуправляемых беспилотника со взрывчаткой.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Фронт национального освобождения»): атаковали блокпост САА на юге Идлиба, обстреливают курдские отряды YPG на севере Алеппо, потеряли одного боевика при подрыве мины.

ВС Турции: ранили женщин при обстреле лагеря для беженцев в приграничном районе на севере Алеппо.

Провинция Тартус

Сообщается, что американская компания Maxar Technologie сделала снимки иранского танкера Adrian Darya 1 в прибрежных водах Сирии, неподалеку от морского порта в провинции Тартус, о чем сообщает новостное агентство Reuters. По данным агентства, судно пришвартовано примерно в 4 км от берега и якобы отгрузило сырую нефть. Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в свою очередь подчеркнул, что Соединенные Штаты не станут смягчать санкции в отношении Ирана. 4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение режима санкций, выдвинутого США. 15 августа судно было освобождено. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что оно сменило название на Adrian Darya 1 и направилось в один из средиземноморских портов. 2 сентября онлайн-трекер судов Shiptracker проинформировал, что танкер находится в Восточном Средиземноморья. США уже внесли Adrian Darya 1 в свой санкционный список. Ни Иран, ни Сирия не сделали никаких заявлений о предполагаемой поставке нефти.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо продолжились стычки между боевиками «Национального фронта освобождения» и «Отрядами народной самообороны» (YPG) к западу от города Азаз. Ни одна из сторон не сообщила о своих потерях, о чем сообщает новостной портал Al Masdar. Несмотря на недавнее заключение соглашения о формировании безопасной зоны в северной части Сирии, между поддерживаемыми Турцией боевиками и курдскими радикалами происходят интенсивные перестрелки на севере Алеппо.

Днем источники сообщили о гибели одного из членов боевых отрядов, принимавших участие в операции «Щит Евфрата», от подрыва Фугасной бомбы неподалеку от деревни Кибар, в пригороде города Африн, как передает новостной портал Step News Agency. В установке взрывчатки обвиняют боевиков YPG.

По неподтвержденным данным боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) похитили троих жителей из деревень Бадина и Джандарис. По данным портала ANHA, за последние трое суток боевики похитили более 30 мирных жителей, в том числе женщин.

Вечером колонна грузовиков с десятками цистерн с сырой нефтью, были замечена у города Манбидж, как сообщает Twitter-канала Rojava Network. Автоколонна направлялась из районов курдской оккупации. Напомним, что курды и силы международной коалиции практически взяли под свой контроль богатейший нефтяной бассейн. Цистерны с нефтяного месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре отправляются на север Алеппо в зоны контроля ССА, обеспечивая оккупантам колоссальный доход с контрабанды.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источник новостного Twitter-канала Euphrates Post сообщает, что ночью вертолеты и самолеты-разведчики международной коалиции во главе с США прочесывали воздушное пространство над деревней Джазира в связи с активностью боевиков «спящих ячеек» «Исламского государства».

В городе Аль-Бусейра взорвался заминированный мотоцикл. Как сообщает источник в сети Twitter Deir Ezzor 24, взрыв произошел рядом со штабом так называемых сил внутренней безопасности SDF «Асайиш» и нанес только незначительный материальный ущерб зданию. Ответственность за подрыв верхушка SDF возлагает на боевиков «Исламского государства». В поселке Ал-Джирзи неизвестные боевики на мотоцикле открыли огонь на улице. Жертвой обстрела стал глава местной администрации Ахмад Муса ас-Салих, о чем также сообщил источник. О своей причастности к покушению не заявила ни одна из группировок.

В Абу-Кемале был обнаружен труп иранского ополченца Корпуса стражей исламской революции. Боец был убит неизвестными, его тело было найдено в области на окраине города. Источники указал, что в связи с инцидентом иранские ополченцы объявили комендантский час в городе. В последние месяцы нападения на иранских союзников САА в Дейр-эз-Зоре участились.

Провинция Идлиб

.Отряды Сирийской арабской армии (САА) нанесли удар из артиллерии по позициям джихадистов «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Кафр-Небель, Сутух ад-Дейр, Хан-Шейхун, Кафр-Саджна и у поселка Хиш, как передало информагентство Step News Agency. Напомним, что в провинции действует режим временного прекращения огня, который был введен 31 августа, однако, это не относится к боевикам террористической группировки «Тахрир аш-Шам».

Неизвестные взорвали водохранилище в поселке Хиш, как сообщает агентство Masar Press. По информации агентства взрыв разрушил водонапорную башню, но соседние здания при этом не пострадали – предположительно, подрыв был организован с целью уничтожения исключительно инфраструктуры поселка.

Турецкие пограничники застрелили женщину-беженку из лагеря для перемещенных лиц «Алеппо-3» недалеко от турецкой границы в городе Даркуш. Как сообщает корреспондент агентства Baladi News, солдаты турецкой армии без разбора обстреляли жителей лагеря, что привело к смерти женщины. Еще двух женщин турки застрелили, когда они пытались пересечь границу. По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), число пострадавших от действий турецкой армии жителей возросло до 431 человека, с момента начала гражданского конфликта в Сирии в 2011 году.

На юге провинции боевики «Фронта национального освобождения» обстреляли блокпост САА из гранатометов у поселка Халабан, как сообщает портал Arabic Sputnic. САА незамедлительно ненсла ответный удар по радикалам в районе поселка Ракая. Сирийская армия также обстреляла склады боеприпасов и места сосредоточения джихадистов в предместьях городов Маарет-Хурма и Масран аль-Шаркия, как передает Jisr TV.

Провинция Ракка

Дания готова направить свои войска на северо-восток Сирии, чтобы помочь возглавляемой США коалиции в борьбе против «Исламского государства», о чем сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в своем заявлении в пятницу. Как передал портал Al Masdar, датские войска будут работать с оставшимися военными силами США на северо-востоке Сирии. Напомним, что ввод вооруженных сил международной коалиции, по-прежнему, не были санкционированы ни президентом Сирии Башаром Асадом, ни Советом Безопасности ООН.

По информации новостного портала Baladi News, боевики SDF сумели ликвидировать лиц, ответственных за подрыв и нападение на силы SDF в районе города Ат-Табка 6 сентября. В ходе рейда в деревне Аль-Сахель была обнаружена «спящая ячейка» ИГИЛ1. В перестрелке SDF потеряли два бойца, но сумели обезвредить нескольких террористов. Недавнее нападение также побудило SDF усилить рейды. Как передал Twitter-канал @EuphratesPost, в Ат-Табке заключили под стражу двух местных жителей, подозреваемых в нападениях на курдов.

Провинция Хама

Противовоздушные системы обороны сирийской армии сумели обезвредить два беспилотника с бомбами, которые были направлены к позициям правительственных сил боевиками. Мишенью для атаки джихадистов стали позиции САА в районе долины Аль-Габ. Системы ПВО подорвали еще в воздухе два беспилотника, не дав им долететь до линии обороны. Третий успел сбросил бомбу, но взрыв не нанес существенного ущерба военнослужащим, о чем сообщил новостной портал SANA.

Провинция Хасака

.Агентство Masar Press сообщает о гибели нескольких бойцов курдского ополчения, в результате нападения неизвестных боевиков. Сотрудники курдской милиции «Асайиш» были атакованы во время патрулирования в поселке Маркада. Неизвестные боевики подбросили в автомобиль курдских бойцов ручную гранату. Два боевика в машине умерли на месте, другие получили ранения и были доставлены в госпиталь города Хасака. Ответственность за нападение еще не взяла ни одна из группировок , однако «Асайиш» подозревают, что нападение совершили боевики из состава «спящих ячеек» «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.