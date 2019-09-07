Новейший морской тральщик «Иван Антонов» прибыл на Черноморский флот

Севастополь, 7 сентября. Новейший морской тральщик «Иван Антонов» прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе после принятия в состав Черноморского флота.

В честь прибытия «Ивана Антонова» в состав ЧФ РФ в Севастополе прошел торжественный ритуал, участие в котором принял заместитель командующего Черноморского флота контр-адмирал Сергей Липилин. Также новый корабль в составе ЧФ РФ встречали командование, ветераны флота и семьи экипажа корабля.

В ходе торжественной части командир корабля капитан 3 ранга Сергей Пинютин доложил об успешном выполнении межфлотского перехода и задач в дальней морской зоне. Ранее экипаж «Ивана Антонова» представил новинку российского кораблестроения на Главном военном параде в честь Дня Военно-морского флота в Петербурге.

Напомним, Главный военно-морской парад прошел в Петербурге 28 июля текущего года. Парад принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин. Жители и гости Северной столицы увидели в парадном строю фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», морской тральщик «Иван Антонов». В небе над Кронштадтом пролетели самолеты Бе-200, А-50, истребители Су-30СМ.