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Молдавия будет получать российский газ по сниженной цене с 1 октября

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Молдавия будет получать российский газ по сниженной цене с 1 октября

Москва, 7 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным были достигнуты соглашения о снижении цены на российский газ. Об этом глава Молдавии написал в Facebook.

Встреча Додона и Путина прошла в субботу в Москве. По словам президента Молдавии, стороны согласовали дальнейшее сотрудничество в газовой отрасли, это позволит избежать роста тарифа на газ для населения Молдавии.

«Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдавии снизится», — сообщил президент Молдавии.

Контракт на поставку российского газа в Молдавию истекает в 2019 году. При этом Додон сообщил, что прежнее правительство необоснованно занижало цены на газ, что сформировало «энергетическую бомбу», из-за которой тарифы для населения могут резко подскочить.

Отношения между РФ и Молдавией ухудшились в 2015 году, когда Кишинев ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС. Спустя два года в Молдавии был введен запрет на поездки членов парламента и правительства в Россию. В 2019 году Кишинев и Москва договорились о возобновлении работы молдавско-российской межправкомиссии, не собиравшейся на заседания с 2016 года

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