Сирия, 7 сентября. В Ракке обезврежены два боевика ИГИЛ1* в ходе рейда курдских отрядов SDF. Заминированный мотоцикл взорвался в центре Аль-Бусейры на востоке Дейр-эз-Зора. В Алеппо замечена автоколонна цистерн с контрабандой сырой нефти, покидающая зоны курдо-американской оккупации. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают джахидистов на юге Идлиба.

«Исламское государство1»: подозревается в нападении на иранского ополченца в Дейр-эз-Зоре, в Ракке лишились нескольких боевиков во время рейда курдских боевиков в деревне.

Курды: провели в Ракке рейд в пригороде города Ат-Табки совместно с военнослужащими международной коалиции во главе с США.

ВС Ирана: потеряли одного ополченца в Дейр-эз-Зоре при неизвестных обстоятельствах.

Международная коалиция: совместно с курдским отрядом SDF провели рейд в Ракке, ликвидировав несколько боевиков.

Провинция Алеппо

На фоне топливного кризиса и недовольства населения ростом цен на бензин в районах «автономного управления» курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF), десятки цистерн, заправленных сырой нефтью, были замечены на магистрали у города Манбидж, о чем сообщает Twitter-канала Rojava Network. Автоколонна направлялась из районов курдской оккупации. Напомним, что курдами была оккупирована восточная часть Сирии, богатая нефтегазовыми месторождениями. Курды и их американские соратники из международной коалиции практически единолично взяли под свой контроль богатейший нефтяной бассейн. Сырая нефть перевозится с территории крупнейшего сирийского нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на север провинции Алеппо, который контролируют боевики «Свободной сирийской армии» (ССА). Тем самым оккупанты обеспечивают себе колоссальный доход незаконной добычей и контрабандой сирийской нефти.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Аль-Бусейра вечером прогремел взрыв, о чем сообщает источник в сети Twitter Deir Ezzor 24. Заминированный с помощью самодельной бомбы мотоцикл взорвался рядом со штабом так называемых сил внутренней безопасности SDF «Асайиш», расположенном в здании бывшей женской школы. Взрыв нанес незначительный материальный ущерб зданию, но жертв среди местного населения или курдских боевиков нет. Неделей ранее похожий взрыв произошел поблизости от патруля «Асайиш», также без жертв среди населения. 10 августа детонировала бомба, установленная у контроль-пропускного пункта. Ответственность за подрывы верхушка SDF возлагает на боевиков «Исламского государства».

В Абу-Кемале был обнаружен труп иранского ополченца из Корпуса стражей исламской революции. Боец был убит неизвестными, тело было найдено на окраине города. Источники указал, что в связи с инцидентом иранские ополченцы объявили комендантский час в городе. Корпус стражей развернул свои укрепления в городе в 2017 году после того как сирийская армия с их поддержкой и союзными силами «Хезболлы» выбили из региона боевиков ИГИЛ. В последние месяцы нападения на иранцев участились. В диверсиях подозревают ушедших в подполье террористов «Исламского государства».

Провинция Идлиб

По информации новостного источника в сети Twitter Masar Press Net на юге провинции в районе города Сутух ад-Дейр сирийские военнослужащие открыли огонь по укрепления радикалов в ответ на провокации. Сведения о потерях среди боевиков пока не еще уточняются. Известно, что днем боевики «Фронта национального освобождения» совершили попытку прорвать линию обороны сирийской армии в районе поселка Ракая, но нападение было отражено. Пока в провинции действует режим прекращения огня, сирийская армия отказалась от активных боевых действий, однако, пообещала соразмерно отвечать на нападения радикальных исламистов на своих военнослужащих и мирные поселения.

Провинция Ракка

По информации новостного портала Baladi News, боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) сумели ликвидировать лиц, ответственных за подрыв и нападение на силы SDF в районе города Ат-Табка. Один боец SDF был убит, а другие получили ранения в результате столкновений со «спящей ячейкой» «Исламского государства», которая скрывалась в фермерских угодьях деревни Аль-Сахель к западу от города Ракка. Боевики были обнаружены в ходе рейда, при задержании завязалась перестрелка. Тем не менее, два боевика «Исламского государства» были ранены или арестованы. Остальным удалось скрыться в неизвестном направлении. Курды подозревают, что им удалось захватить террористов, которые принимали в организации нападения на конвой SDF у Ат-Табки, в результате которой курды потеряли 12 человек. Вчерашнее нападение также побудило SDF усилить рейды. Как передал Twitter-канал @EuphratesPost, в Ат-Табке также прошел рейд с обысками, во время которого силы международной коалиции без объяснения причин заключили под стражу двух местных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.