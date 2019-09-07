Попались на подделке: в петербургском офисе ФБК найдены заполненные бюллетени. ФАН-ТВ

Накануне единого дня голосования в петербургском штабе Алексея Навального на Вознесенском проспекте проходят обыски. В полицию поступила информация о готовящихся провокациях. По предварительным данным, следователи нашли копии бюллетеней прямо в уборной штаба.

Не успели полицейские войти в штаб и начать обыск, как его глава Ольга Гусева начала жаловаться в социальных сетях, паниковать и вести себя странно, будто ей есть что скрывать.

На своем сайте Главное следственное управление официально заявило, что в ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора.

И пока одних навальнистов доставляли в полицию, другие устраивали цирковое представление у входа в штаб, всячески препятствуя видеосъемке, не подбирая выражений и призывая найти новую работу в прекрасной России будущего.

5 сентября обыски прошли и в московском штабе Навального, а также в здании ФБК. По словам полицейских, следственные проверки были связаны с уголовным делом о массовых беспорядках 27 июля. Тогда восемь человек из штаба были задержаны, их отпустили без составления протоколов.

А несколькими днями ранее, 3 августа, Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денег ФБК. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК получили крупную сумму от третьих лиц. Следствие считает, что около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем.