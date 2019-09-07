Зеленский анонсировал отвод сил в Донбассе

Киев, 7 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Минске идут переговоры об отводе в два этапа сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом глава Украины сообщил после успешного обмена задержанными лицами между Россией и Украиной.

Зеленский сообщил, что в субботу провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент Украины назвал состоявшийся обмен «первым шагом к разблокированию диалога с РФ». Глава Украины выразил надежду на продолжение минского процесса по Донбассу и анонсировал отвод сил в регионе.

«Дальше мы будем приближаться ко времени возврата всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск в два этапа: сначала в Золотом и Петровском, а потом разведение по всей территории, и прекращения огня в полной мере», — отметил Зеленский.

В субботу состоялось одновременное освобождение осужденных и заключенных Киевом и Москвой. Борт с украинцами прибыл в киевский аэропорт «Борисполь», а самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами — в московский «Внуково». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмен состоялся по формуле «35 на 35», сообщает «Царьград».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота в Киеве. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти, и в ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против региона. По данным ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек.