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Путин и Назарбаев обсудили партнерство России и Казахстана

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Путин и Назарбаев обсудили партнерство России и Казахстана

Москва, 7 сентября. Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили двусторонние отношения и международные проблемы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Нурсултан Назарбаев находится с визитом в Москве. Он принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 872-летию российской столицы.

Путин и Назарбаев во главе делегации осмотрели реконструированный павильон Казахстана на ВДНХ. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, павильон для посетителей откроется до конца года.

Здесь будут представлены экспозиции, посвященные культуре и науке Казахстана. По словам Дмитрия Пескова, Путин и Назарбаев продолжили общение после посещения выставки.

Они встретились в Кремле для обсуждения российско-казахстанского партнерства и поговорили в ходе рабочего обеда.

Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о строительстве космодрома «Восточный». Российский лидер предложил назвать ракетный комплекс «Байтерек» именем Назарбаева.

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