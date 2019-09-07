Нидерланды попросили выдать освобожденного Украиной Цемаха

Амстердам, 7 сентября. Генеральный прокурор Нидерландов попросил Россию передать гражданина Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха, которого в Амстердаме считают подозреваемым по делу о сбитом над Донбассом малайзийском самолете рейса МН17.

«В настоящее время Генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого (Цемаха) в деле MH17, написал родственникам жертв авиакатастрофы министр юстиции», — сообщил нидерландский телеканал NOS.

Кроме того, телеканал отмечает, что перед обменом осужденными и заключенными лицами между Россией и Украиной нидерландские следователи допросили Цемаха. В Амстердаме выразили сожаление, что Цемах стал частью обмена между Москвой и Киевом.

Спецслужбы Украины похитили Цемаха 27 июня. Его избили и вывезли с территории Донбасса под воздействием психотропных веществ по поддельным документам. В Киеве считают, что Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 летом 2014 года в Донбассе. В Киеве утверждают, что Цемах был начальником ПВО в Снежном во время катастрофы, при этом дочь экс-командира ПВО сообщила, что Цемах был назначен на пост через несколько месяцев после катастрофы.

Крушение Boeing над Донбассом произошло 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Россия неоднократно заявляла о том, что причиной авиакатастрофы являлась украинская сторона. Минобороны РФ даже определило номер ракеты, которая поразила воздушное судно.