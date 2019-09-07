Порошенко похвалил себя за обмен задержанными между РФ и Украиной

Киев, 7 сентября. Бывший президент Украины Петр Порошенко напомнил о своих «заслугах» и похвалил себя за обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который состоялся в субботу.

«Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!» – написал Порошенко в Telegram-канале.

Порошенко напомнил, что в качестве бывшего главы государства он якобы «причастен к освобождению тысяч соотечественников», поэтому понимает, что в этом процессе не бывает простых и линейных решений. Экс-президент Украины добавил, что решение Международного трибунала якобы «приперло к стене» Москву и повлияло на обмен.

В субботу состоялось одновременное освобождение осужденных и заключенных Киевом и Москвой. Борт с украинцами прибыл в киевский аэропорт «Борисполь», а самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами — в московский «Внуково». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмен состоялся по формуле «35 на 35», сообщает телеканал «360».

На Украину в рамках обмена прибыли украинские моряки, задержанные за провокацию в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Три военных корабля Украины нарушили российскую государственную границу в Керченском проливе. Бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. В Москве подчеркивали, что инцидент в Керченском проливе был однозначной провокацией Украины, которую моряки проводили по решению командования.

Моряки ВМСУ были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой. При этом украинские военнослужащие в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях российских следственных органов.