Гонконг, 7 сентября. Новая тактика протестующих в Гонконге помогла им обмануть полицию и беспрепятственно атаковать станцию метро Prince Edward, расположенную в центре города, на Nathan road. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял противостояние на видео.

Полиция не ожидала атаки станции метро Prince Edward, поскольку накануне в своих группах протестующие заявили, что снова будут блокировать аэропорт и ключевые станции метро, ведущие туда, — Mong Kok и Central (конечные для экспресса аэропорт — город). Однако новая тактика оппозиции заключается в том, что теперь никто, кроме нескольких лидеров, не знает, где будет совершено очередное нападение на городские объекты.

Таким образом, протестующие сегодня обманули полицию и ближе к вечеру атаковали станцию метро Prince Edward, расположенную в самом центре города, неподалеку от порта.

Заметим, неделю назад эту станцию уже атаковали изнутри — тогда нападениям подверглись пассажиры метро. Кроме того, было разрушено оборудование станции под землей.

Сегодня демонстранты не смогли войти внутрь — персонал подземки успел блокировать двери. Тогда они окружили станцию и блокировали улицу Nathan road. Митингующие также подожгли мусорные баки.

Демонстрантов было несколько сотен, при этом они были одеты в ничем не выделяющуюся одежду, как правило, темного цвета.

Журналисты, снимающие атаку, были одеты в яркие зеленые жилеты, кроме того, они носят каски с надписью «пресса».

Когда полиция получила сообщение об атаке на станцию, к месту событий прибыло несколько десятков автобусов со стражами правопорядка. Демонстранты их не испугались, более того, они даже начали праздновать день рождения одного из оппозиционеров, расположившись прямо посреди захваченной ими улицы.

Также протестующие использовали мощные лазеры, чтобы светить полицейским в глаза, пытаясь выжечь им сетчатку. Полицейские закрывались от лазерных лучей специальными фильтрами на забралах шлемов.

Затем полицейские попытались очистить проспект для проезда транспорта. Они очень долго уговаривали протестующих разойтись, используя мегафон и специальные транспаранты с флагами, на которых указывается, какое оружие будут сейчас применять.

Когда в ответ демонстранты начали кидаться в полицию бутылками, она открыла огонь из специальных гранатометов, стреляющих газовыми гранатами. Одна из таких гранат разорвалась неподалеку от корреспондента ФАН, после чего стало ясно, что гонконгская полиция использует необычайно едкую слезоточивую смесь, не идущую ни в какое сравнение с тем, что используется в России. После трех разрывов гранат улица оказалась зачищенной, а демонстранты стали приводить себя в порядок на тротуарах.

Корреспондент ФАН отметил, что полицейская атака произошла очень вовремя — группа молодых людей уже подготовила несколько бутылок с зажигательной смесью, но не успела их использовать.

В ходе противостояния полиция задержала двоих лидеров, однако большая часть протестующих осталась на свободе. Через несколько часов стражи правопорядка покинули место событий, а через полчаса после их отъезда Nathan road снова заблокировали демонстранты.

Напомним, ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила об уступках требованиям митингующих и согласилась полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к протестам. Однако в ответ оппозиция заявила о выдвижении дополнительных требований к властям, без выполнения которых акции будут продолжены.

Митинги протеста в Гонконге продолжаются с начала июня — поводом стало решение городских властей поменять закон об экстрадиции, сделать так, чтобы подозреваемых можно было выдавать по запросу в материковый Китай. Сначала акции были мирными, но с каждым новым эпизодом столкновения с полицией принимали все более ожесточенный характер.