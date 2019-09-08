Санкт-Петербург, 8 сентября. Вечер романтических знакомств пройдет в Петербурге в воскресенье. Необычные свидания скрасят одиночество и осеннюю хандру, а также помогут найти интересных собеседников.

Мероприятия традиционно проходят в городских ресторанах. Профессиональные ведущие создают непринужденную и располагающую для знакомств атмосферу.

Как отмечают организаторы, мероприятия проходят с 2009 года, за это время вечеринки посетили более 25 тысяч человек, сотни пар нашли друг друга благодаря таким свиданиям. Все посетители делятся на три возрастные группы, что позволяет найти собеседника по возрасту. Вечеринка состоится сегодня в 18.00.

Напомним, в воскресенье в Петербурге проходят выборы. В единый день голосования, 8 сентября, петербуржцам предстоит выбрать губернатора города и депутатов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в воскресенье петербуржцы смогут принять участие в экскурсии по местам романа «Преступление и наказание» и пройти 730 шагов с Родионом Раскольниковым к дому старухи-процентщицы в рамках пешеходного спектакля-прогулки.