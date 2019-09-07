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Telegram-канал «Ротонда» нарушил правила агитации в день тишины

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Telegram-канала «Ротонда» нарушил правила агитации в день тишиныМосква, 7 сентября. Telegram-канал «Ротонда» нарушил день тишины накануне единого дня голосования.

Авторы политического Telegram-канала «Ротонда» нарушили день тишины, опубликовав расследование, которое посвящено бюджету предвыборной кампании одного из кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что закон о дне тишины касается всех СМИ, однако авторские блоги не попадают под его действие. Многие сторонники так называемой «оппозиции» воспользовались этим, распространив недостоверную информацию о кандидатах.

При этом Telegram-канал «Ротонда» не совсем обычный блог о политической жизни Санкт-Петербурга, так как его авторами являются два журналиста — Мария Карпенко и Ксения Клочкова, которые официально аккредитованы на городских выборах. Карпенко и Клочкова прекрасно знали о запрете любой агитации накануне выборов.

Telegram-канала «Ротонда» нарушил правила агитации в день тишиныВ ближайшее время представителям Санкт-Петербургской избирательной комиссии предстоит оценить серьезность нарушений, которые были допущены Клочковой и Карпенко. Однако уже сейчас можно с уверенностью заявить, что их действия являются грубыми нарушениями норм журналистской этики ради политического пиара. Карпенко и Клочкова могут лишиться права работать на выборах в качестве журналистов.

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