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Памфилова заявила, что при первой же просьбе помогла бы с едой напавшему на нее мужчине

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Памфилова заявила, что при первой же просьбе помогла бы с едой напавшему на нее мужчине

Москва, 7 сентября. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что помогла бы с едой напавшему на нее мужчине, если бы тот обратился к ней за помощью.

Памфилова заметила, что следователи с ней не связывались. Об этом пишет Telegram-канал «Расстрига» 

«Но если и правда этот человек пришел за едой, я бы помогла ему», — сказала глава ЦИК России.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин попросил передать уголовное дело о нападении на Эллу Памфилову из полиции в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Напомним, разбойное нападение на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову было совершено несколько дней назад. Полиция рассматривает версию целенаправленного нападения на Памфилову, главная целью которого заключалась в том, чтобы вывести ее из рабочего настроя. 

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