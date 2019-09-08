Преступление и наказание «оппозиции». Тема недели. ФАН-ТВ

«Синица и Беглец за решеткой». Вполне сносное название для криминального чтива оказалось реальностью несистемной российской оппозиции. Блогеры со звучными фамилиями получили прозаичные сроки по итогам своих похождений в дебрях Twitter и на Тверской. И теперь игра слов о «синице в клетке» и «журавле свободы в небе» может стать новой темой для тюремного шансона. Чего только не сочинишь в неволе за пятилетку. А именно на такой срок улетел в места не столь отдаленные финансовый менеджер из Подмосковья Владислав Синица — за экстремизм.

Вердикт по громкому делу огласил Пресненский суд Москвы. Хотя прокурор запрашивал для блогера шесть лет за его скандальный пост в Twitter. В конце июля 30-летний Владислав Синица под ником Макс Стеклов «начирикал» в социальной сети сообщение, которое содержало угрозу расправы над детьми стражей правопорядка. Одновременно с «размышлениями» Синицы о том, как приятно, наверное, было бы насиловать и убивать какого-нибудь ребенка, его единомышленники запустили проект «Сканер» по деанонимизации сотрудников Росгвардии. И начали совершенно сознательно публиковать личные данные их родственников, жен и детей. Уродливая калька с украинского «Миротворца». И за что, собственно, эти подстрекательства к откровенным зверствам? Лишь за то, что силовики, исполняя свой долг, обеспечивали безопасность на несогласованных протестах в Москве.

Уличная истерия началась из-за недопуска ряда оппозиционеров на выборы в Мосгордуму — в их числе вся честная компания недовольных «навальнят» — Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и иже с ними, кому было отказано из-за фальшивых подписей. Некоторые особо впечатлительные натуры из группы поддержки довели себя до белого каления. В массовом психозе, суть которого и выеденного яйца не стоила, участвовал Синица. За призывы к насилию блогера задержали, началось следствие. Сейчас осужденный свою вину категорически отрицает и намерен обжаловать приговор. В колонии ведь крылышки не расправишь, да и клювик лишний раз не откроешь, чтобы облить грязью законную власть и правоохранителей.

А 27 июля во время беспорядков на Тверской люди при исполнении попали не только под словесный либеральный град. Иван Подкопаев докопался до двух силовиков, распылив газовый баллончик: они получили химический ожог глаз. Бунтовщика задержали по горячим следам и изъяли у него богатый арсенал: ножи, молоток, противогаз и другие, мягко говоря, странные для мирной акции атрибуты. За свое преступление Подкопаев получил три года колонии. Его коллега по уголовной статье Данила с говорящей фамилией Беглец даже был объявлен в розыск, но в итоге не избежал наказания. На два года протестант забудет сладкое слово «свобода» за нападение на стражей порядка. Соратники по «борьбе с ветряными мельницами» признали свою вину.

Рьяный активист Кирилл Жуков во время протестной акции ударил росгвардейца по шлему. Тверской суд Москвы признал провокатора виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» и выписал «путевочку» на 3,5 года в колонию общего режима. Несмотря на видеодоказательства, нарушитель своей вины так и не признал и объявил голодовку. За что помимо реального срока получил виртуальное прозвище «вторая Жанна Д’Арк несистемной оппозиции».

За аналогичное нарушение 3,5 года получил еще один провокатор — Евгений Коваленко. Другой «шататель режима», как обычно называют радикально настроенных к официальной власти интернет-пользователей, Константин Котов, получил от Тверского районного суда «вынужденный отпуск» длиною в 4 года. Правда, не в отеле класса люкс, а в колонии общего режима. Программист обвиняется в неоднократном участии в несогласованных акциях. В последние годы Константин был завсегдатаем уличных тусовок всех мастей — согласованных и несанкционированных — и активно подстрекал своих потенциальных адептов: «Делай как я!» О последствиях незаконных выходок все знали.

Но провокаторы вместе с организаторами-навальнистами решили действовать агрессивно. Они бросали в правоохранителей бутылки, куски асфальта, призывали к беспорядкам. В своих хваленых Штатах за такое давно бы получили пулю в лоб и в качестве бесплатного приложения «со святыми упокой» на могилке. А теперь делают большие глаза и строят из себя «невинных жертв полицейского режима».

«Разговоры о том, что «он всего лишь бросил пластиковым стаканчиком» или «он всего лишь бросил в омоновца мусорным бачком», мне представляются какой-то странной вещью. Просто давайте определим, а где граница. Пусть вот эти люди с либеральными взглядами и прекрасными лицами объяснят нам, чем можно бросаться в сотрудников полиции. Прямо в Уголовном кодексе и напишем: пластиковым стаканчиком можно, может быть, можно еще что-то налить в этот пластиковый стаканчик, может быть, в пластиковую бутылку можно камни положить, то есть где граница? Если есть понимание сотрудника полиции, который обладает неприкосновенностью со стороны государства, это значит, что с него пылинки надо сдувать и нельзя в него бросаться ничем. Поэтому приговор совершенно разумный и понятный», — считает Николай Стариков, писатель и общественный деятель.

Однако «сочувствующие в Сети» словно не заметили объективности правосудия. И вновь закружилась привычная либеральная суета вокруг приговоров — очередное маски-шоу перед Западом, откуда, собственно, всегда и дует ветер нездоровых перемен в предвкушении бури. Мелкие птахи вроде синиц и ворон суетливо машут своими крыльями, сбиваясь в крикливые стаи, а потом беззастенчиво начинают клевать благородных белых лебедей, живущих по законам психически здорового гармоничного общества. А что бывает, если вовремя не посадить горлопанов в клетки, показал Хичкок в своем жутком триллере «Птицы».