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Преступление и наказание «оппозиции». Тема недели. ФАН-ТВ

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«Синица и Беглец за решеткой». Вполне сносное название для криминального чтива оказалось реальностью несистемной российской оппозиции. Блогеры со звучными фамилиями получили прозаичные сроки по итогам своих похождений в дебрях Twitter и на Тверской. И теперь игра слов о «синице в клетке» и «журавле свободы в небе» может стать новой темой для тюремного шансона. Чего только не сочинишь в неволе за пятилетку. А именно на такой срок улетел в места не столь отдаленные финансовый менеджер из Подмосковья Владислав Синица — за экстремизм.

Вердикт по громкому делу огласил Пресненский суд Москвы. Хотя прокурор запрашивал для блогера шесть лет за его скандальный пост в Twitter. В конце июля 30-летний Владислав Синица под ником Макс Стеклов «начирикал» в социальной сети сообщение, которое содержало угрозу расправы над детьми стражей правопорядка. Одновременно с «размышлениями» Синицы о том, как приятно, наверное, было бы насиловать и убивать какого-нибудь ребенка, его единомышленники запустили проект «Сканер» по деанонимизации сотрудников Росгвардии. И начали совершенно сознательно публиковать личные данные их родственников, жен и детей. Уродливая калька с украинского «Миротворца». И за что, собственно, эти подстрекательства к откровенным зверствам? Лишь за то, что силовики, исполняя свой долг, обеспечивали безопасность на несогласованных протестах в Москве.

Преступление и наказание «оппозиции». ТЕМА недели. 8 сентября

Уличная истерия началась из-за недопуска ряда оппозиционеров на выборы в Мосгордуму — в их числе вся честная компания недовольных «навальнят» — Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и иже с ними, кому было отказано из-за фальшивых подписей. Некоторые особо впечатлительные натуры из группы поддержки довели себя до белого каления. В массовом психозе, суть которого и выеденного яйца не стоила, участвовал Синица. За призывы к насилию блогера задержали, началось следствие. Сейчас осужденный свою вину категорически отрицает и намерен обжаловать приговор. В колонии ведь крылышки не расправишь, да и клювик лишний раз не откроешь, чтобы облить грязью законную власть и правоохранителей.

А 27 июля во время беспорядков на Тверской люди при исполнении попали не только под словесный либеральный град. Иван Подкопаев докопался до двух силовиков, распылив газовый баллончик: они получили химический ожог глаз. Бунтовщика задержали по горячим следам и изъяли у него богатый арсенал: ножи, молоток, противогаз и другие, мягко говоря, странные для мирной акции атрибуты. За свое преступление Подкопаев получил три года колонии. Его коллега по уголовной статье Данила с говорящей фамилией Беглец даже был объявлен в розыск, но в итоге не избежал наказания. На два года протестант забудет сладкое слово «свобода» за нападение на стражей порядка. Соратники по «борьбе с ветряными мельницами» признали свою вину.

Преступление и наказание «оппозиции». ТЕМА недели. 8 сентября

Рьяный активист Кирилл Жуков во время протестной акции ударил росгвардейца по шлему. Тверской суд Москвы признал провокатора виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» и выписал «путевочку» на 3,5 года в колонию общего режима. Несмотря на видеодоказательства, нарушитель своей вины так и не признал и объявил голодовку. За что помимо реального срока получил виртуальное прозвище «вторая Жанна Д’Арк несистемной оппозиции».

За аналогичное нарушение 3,5 года получил еще один провокатор — Евгений Коваленко. Другой «шататель режима», как обычно называют радикально настроенных к официальной власти интернет-пользователей, Константин Котов, получил от Тверского районного суда «вынужденный отпуск» длиною в 4 года. Правда, не в отеле класса люкс, а в колонии общего режима. Программист обвиняется в неоднократном участии в несогласованных акциях. В последние годы Константин был завсегдатаем уличных тусовок всех мастей — согласованных и несанкционированных — и активно подстрекал своих потенциальных адептов: «Делай как я!» О последствиях незаконных выходок все знали.

Преступление и наказание «оппозиции». ТЕМА недели. 8 сентября

Но провокаторы вместе с организаторами-навальнистами решили действовать агрессивно. Они бросали в правоохранителей бутылки, куски асфальта, призывали к беспорядкам. В своих хваленых Штатах за такое давно бы получили пулю в лоб и в качестве бесплатного приложения «со святыми упокой» на могилке. А теперь делают большие глаза и строят из себя «невинных жертв полицейского режима».

«Разговоры о том, что «он всего лишь бросил пластиковым стаканчиком» или «он всего лишь бросил в омоновца мусорным бачком», мне представляются какой-то странной вещью. Просто давайте определим, а где граница. Пусть вот эти люди с либеральными взглядами и прекрасными лицами объяснят нам, чем можно бросаться в сотрудников полиции. Прямо в Уголовном кодексе и напишем: пластиковым стаканчиком можно, может быть, можно еще что-то налить в этот пластиковый стаканчик, может быть, в пластиковую бутылку можно камни положить, то есть где граница? Если есть понимание сотрудника полиции, который обладает неприкосновенностью со стороны государства, это значит, что с него пылинки надо сдувать и нельзя в него бросаться ничем. Поэтому приговор совершенно разумный и понятный», — считает Николай Стариков, писатель и общественный деятель.

Преступление и наказание «оппозиции». ТЕМА недели. 8 сентября

Однако «сочувствующие в Сети» словно не заметили объективности правосудия. И вновь закружилась привычная либеральная суета вокруг приговоров — очередное маски-шоу перед Западом, откуда, собственно, всегда и дует ветер нездоровых перемен в предвкушении бури. Мелкие птахи вроде синиц и ворон суетливо машут своими крыльями, сбиваясь в крикливые стаи, а потом беззастенчиво начинают клевать благородных белых лебедей, живущих по законам психически здорового гармоничного общества. А что бывает, если вовремя не посадить горлопанов в клетки, показал Хичкок в своем жутком триллере «Птицы».  

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