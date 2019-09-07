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Самолет Air Asia с загоревшимся двигателем экстренно сел на Мальдивах

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Самолет Air Asia с загоревшимся двигателем экстренно сел на Мальдивах

Мале, 7 сентября. Cамолет Airbus А320 с горящим двигателем экстренно приземлился в аэропорту Мальдивских островов, пишет The Thaiger.

Инцидент произошел вечером 5 сентября, однако об инциденте стало известно только сегодня. Данные об аварийной посадке самолета обнародовал департамент авиации Таиланда.

Доклад о ЧП Air Asia подала в течение 72 часов после происшествия. Вылетевший из Мале лайнер направлялся в Бангкок, в воздухе он пробыл всего 22 минуты.

Как только самолет взлетел, пассажиры услышали хлопки, загорелся один двигатель. Командир принял решение о посадке. На борту самолета находились 58 пассажиров, никто не пострадал, передает «360».

Ранее вылетевший из Шанхая и следовавший в Канаду самолет экстренно сел в Японии.

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