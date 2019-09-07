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Освобожденных Россией украинских моряков наградили орденами

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Освобожденных Россией украинских моряков наградили орденами

Киев, 7 сентября. Освобожденные в рамках обмена с Россией украинские моряки были награждены орденами и удостоены новых воинских званий. Соответствующую информацию передает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

«Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики», — отмечается в сообщении.

Моряки в настоящее время проходят медицинский осмотр, после чего их отпустят домой.

Ранее стало известно, что украинские моряки освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой. По словам руководителя группы адвокатов Николая Полозова, Денисова поручилась в том, что в дальнейшем моряки будут участвовать в следственных действиях российских следственных органов.

Напомним, в конце ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили российскую государственную границу в Керченском проливе. Бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал инцидент в Керченском проливе однозначной провокацией Украины.

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