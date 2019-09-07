Валуев дал прогноз на поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье

Москва, 7 сентября. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего боя между российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Дастином Порье.

По мнению Валуева, российский боец одержит уверенную победу в поединке с американцем Дастином Порье.

«Хабиб победит, ему не привыкать побеждать», — сказал Валуев в комментарии изданию «Чемпионат».

Главный поединок турнира UFC 242 за титул чемпиона организации в легком весе состоится 7 сентября в Абу-Даби. Поединок Нурмагомедова и Порье будет транслироваться в эфире Первого канала в 21.00 по московскому времени.

Напомним, Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре 2018 года российский боец защитил свой пояс в бою с ирландцем Конором Макгрегором.