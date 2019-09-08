Итоги ВЭФ — 3,4 трлн рублей для развития Дальнего Востока России. Политика недели. ФАН-ТВ

Международные форумы проходят по несколько раз в год и, казалось бы, чем еще они могут удивить? Но, несмотря на схожие черты, каждый раз панельные сессии приковывают к экранам миллионы людей, а за шанс своими глазами увидеть пленарное заседание президента РФ участники готовы платить огромные деньги. Стал ли Восточный экономический форум исключением?

При упоминании Дальнего Востока в голову сразу приходят проблемы Курильских островов, улучшение инфраструктуры, проекты типа «Дальневосточного гектара» и, конечно, Китай. Но это обсуждали и на прошлом ВЭФ. И вроде бы, где взять новые инфоповоды, если Япония гнет свою линию, россияне все равно рвутся в Москву, а глава Китая и вовсе в этом году не явился на форум? Намного важнее сегодня не пытаться решить «вечные» проблемы за три дня, а обратить свое внимание на новые сферы. Поэтому тема форума в этом году: «Дальний Восток — горизонты развития». И с этой точки зрения России действительно было что обсудить.

Москва планирует запустить новый газопровод в Китай через Монголию. В Европе до сих пор не утихают споры из-за проекта «Северный поток — 2», противниками которого являются США, Украина, Дания, Польша и другие страны, которые боятся экономического влияния России на Европу. Восток в этом отношении куда более рассудителен. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга проявил инициативу в сотрудничестве с российским газопроводом. На полях ВЭФ он заявил, что «за прошлый год монгольская сторона завершила проработку этого вопроса и провела ряд мероприятий».

Как ни странно, встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ не стала главным событием ВЭФ. Консенсус достигнут не был, да и серьезных дипломатических сдвигов в области мирного договора не случилось. Главы государств и обменялись любезностями, отчитались в реализации старых соглашений и даже договорились продолжить разговор на форуме АТЭС в Чили. Но главный русско-японский вопрос мирного договора так и не был решен.

Намного больший интерес для мировой общественности представляет встреча российского лидера с премьер-министром Индии. Нарендра Моди и Владимир Путин приняли соглашение с поэтичным названием «Через доверие и партнерство — к новым вершинам». Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Нью-Дели имеют «стратегический и привилегированный характер». Поэтому также была согласована стратегия действий по активизации российско-индийского товарно-экономического и инвестиционного сотрудничества. Индийская сторона планировала, что по итогам форума будет подписано 15 соглашений.

Но даже в таких, на первый взгляд, позитивных переменах нужно быть начеку. В современном мире очень легко попасть в ловушку, когда сотрудничество с одной страной может быть принято за «дружбу против» другой страны.

«Отношения с государствами строятся не в вакууме, а на фоне отношений этих же государств с другими странами. Ну, например, если мы говорим о взаимоотношениях Москвы и Дели, давайте не будем забывать, что существует Пакистан, что существует Китай. Не только у Пакистана с Индией очень сложные отношения, созданные искусственно британскими колонизаторами, но существует и пограничный спор между Индией и Китаем. Если Россия выстраивает хорошие отношения с одной из этих держав, нужно не забывать и о других», — поделился мнением Николай Стариков, общественный и политический деятель.

Поэтому так важно, чтобы на международных форумах с каждым годом присутствовало все больше и больше участников. ВЭФ в этом отношении развивается правильно, количество делегаций, стран-участниц год от года растет. Итогом нынешних встреч стали 270 соглашений на сумму без малого в 3,5 трлн руб. Таков в денежном эквиваленте показатель заинтересованности Востока в позитивных изменениях.