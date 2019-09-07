iPhone 2020 года получит кардинально новый дизайн

Москва, 7 сентября. Корпорация Apple представит в 2020 году обновленную версию iPhone. Ожидается, что устройство получит кардинально новый дизайн, рассказал аналитик Минг-Чи Куо.

По словам аналитика, iPhone 2020 года будет отличаться от предшественников по трем параметрам. Прежде всего речь идет о новом дизайне. Apple изменит размер OLED-экранов для двух моделей: меньшее устройство получит экран диагональю 5,4 дюйма, а большее — 6,7 дюйма.

Во-вторых, ожидается, что новое поколение iPhone получит поддержку 5G. Третье обновление коснется камеры. Кроме того, от Apple ожидают, что в iPhone 2020 года появится сканер отпечатка пальца под экраном.

Смартфоны с предполагаемыми названиями iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max представят на презентации 10 сентября. В продажу устройства поступят 27 сентября, а прежде, 23 сентября, выйдет iOS 13.

Ранее стали известны возможные названия новых смартфонов iPhone 11. Один из юзеров опубликовал скриншоты с изображением новинок. Если верить этим данным, то гаджеты будут называться 11T, 11 Pro, а также 11 Max.