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Презентация научного комикса пройдет в Петербурге

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Презентация научного комикса пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 сентября. Презентация научного комикса «Это точно! Чертова дюжина комиксов о науке и ученых» пройдет в Охта LAB в Петербурге в воскресенье.

Гости из Москвы представят свою книгу, выпущенную еще в прошлом году, и докажут жителям и гостям Петербурга, что научные комиксы — «отличная возможность быть в курсе современных исследований, обходясь при этом без чтения скучных монографий и вникания в непонятные формулы».

«Это точно! Чертова дюжина комиксов о науке и ученых» является совместным проектом журнала  «Кот Шредингера» и Сколковского института науки и технологий (Сколтех).

Чтобы стать участником мероприятия, необходимо пройти регистрацию на сайте Охта LAB. Вход на презентацию книги свободный.

Напомним, что в воскресенье в единый день голосования в Северной столице проходят выборы. Петербуржцам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.

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