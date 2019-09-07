В «Локомотиве» рассказали о здоровье Чорлуки

Москва, 7 сентября. Представители футбольного клуба «Локомотив» рассказали о состоянии защитника Ведрана Чорлуки, который был заменен в ходе товарищеского матча с юрмальским «Спартаком».

На 54-й минуте встречи хорватский футболист оказался на газоне после столкновения с соперником. Спустя две минуты Чорлука был заменен. Представитель «Локомотива» сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей, что здоровью Чорлуки ничего не угрожает, а замена связана лишь с желанием тренерского штаба поберечь игрока. В нынешнем сезоне 33-летний защитник провел восемь матчей в чемпионате России.

«Локомотив» переиграл «Спартак» (Юрмала) со счетом 2:0. Оба мяча на счету нападающего Эдера. После восьми туров «железнодорожники» занимают пятое место в таблице РПЛ, в активе команды 14 очков.