Американец нашел в подвале чек на имя Курта Кобейна

Вашингтон, 7 сентября. Владелец магазина грампластинок Easy Street Records в США нашел в подвале банковский чек, принадлежавший солисту группы Nirvana Курту Кобейну.

Директор магазина Мэтт Вон сообщил о находке в соцсетях. Чек от 6 марта 1991 года на сумму 26,57 доллара. Чек выписан на имя Курта Кобейна, который должен был получить средства от Broadcast Music.

Американская копорация занималась сбором средств с радио от имени музыкантов. По данным CNN, магазин был открыт в Сиэтле в 1988 году. В начале 2000-х в этом помещении открылся кафетерий.

В этом заведении выступали Лана дель Рей, Элвис Костелло и другие известные исполнители. По словам Мэтта Вона, он решил провести тщательную инвентаризацию. Именно так он нашел бесценный чек, пишет «360».

Владелец магазина добавил, что он еще нашел платежное поручение Курта Кобейна. Музыкант должен был заплатить 177 долларов за квартиру.

Курт Кобейн скончался в возрасте 27 лет, он стал известен благодаря хитам Smells like teen spirit, Come as you are, Heart-shaped box. Многие современные музыканты — как профессионалы, так и любители — исполняют кавер на песни Nirvana, в том числе инструментальщики Apocaliptica.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Московской области выставлялась обложка последнего альбома Кобейна с автографом музыканта. Торги прошли в рамках фестиваля Big Gun.