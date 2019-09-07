Американец нашел в подвале чек на имя Курта Кобейна

Вашингтон, 7 сентября. Владелец магазина грампластинок Easy Street Records в США нашел в подвале банковский чек, принадлежавший солисту группы Nirvana Курту Кобейну.

Директор магазина Мэтт Вон сообщил о находке в соцсетях. Чек от 6 марта 1991 года на сумму 26,57 доллара. Чек выписан на имя Курта Кобейна, который должен был получить средства от Broadcast Music.

Американская копорация занималась сбором средств с радио от имени музыкантов. По данным CNN, магазин был открыт в Сиэтле в 1988 году. В начале 2000-х в этом помещении открылся кафетерий.

В этом заведении выступали Лана дель Рей, Элвис Костелло и другие известные исполнители. По словам Мэтта Вона, он решил провести тщательную инвентаризацию. Именно так он нашел бесценный чек, пишет «360».